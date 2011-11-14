Литвин: угода про ЗВТ СНД до цього часу не надійшла у парламент

У Верховну Раду досі не надійшла угода про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

"Я ще раз хочу сказати, що угода не надійшла у Верховну Раду України. Чому? Це питання до уряду, який прийняв цей документ і подав його на підпис Президентові з тим, щоб він вніс у Верховну Раду України", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Кабінет міністрів на своєму офіційному порталі оприлюднив текст Договору про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД, який прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ підписав 18 жовтня у Санкт-Петербурзі під час засідання глав урядів країн-членів СНД.