ВР розгляне проект держбюджету у другому читанні на початку грудня

Верховна Рада планує розглянути законопроект про державний бюджет на 2012 рік у другому читанні на початку грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН під час Погоджувальної ради.

"Орієнтовно ми плануватимемо його на початок грудня, тому що уряд говорить про те, що до кінця листопада планує завершити переговори (з Міжнародним валютним фондом - УНІАН) ", - сказав В. ЛИТВИН.

За його словами, після завершення переговорів потрібна одна доба для того, щоб перерахувати ряд показників в проекті державного бюджету.