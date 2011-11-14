Підприємці мають намір у листопаді провести «міжрегіональні майдани»

Підприємці мають намір в листопаді 2011 року провести в регіонах "міжрегіональні майдани" у рамках акції "Марш порожніх гаманців".

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова Федерації профспілок малого і середнього підприємництва Україні В`ячеслав РОЙ.

"Завтра в місті Чернігів відбудеться акція у рамках "Маршу порожніх гаманців" - "Поверни гроші автоперевізникові" - повідомив він.

За словах В. РОЯ, на сьогодні влада Чернігова має борг перед автоперевізниками за різними оцінками від 50 до 120 тис. грн. як компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів. "Йдеться про те, що водії, ремонтники не отримують заробітну плату" - заявляє він.

Передбачають участь близько 50-60 мікроавтобусів в акції.

Крім того, В. РОЙ зазначає, що ця проблема стосується усіх регіонів країни.

На 16 листопада 2011 року в Хмельницьку заплановано провести "міжрегіональний майдан", на якому зберуться підприємці з різних регіонів з метою висловити свої позиції до тих проблем і вимог, які висунули учасники акції "Маршу порожніх гаманців". До участі в акції також запрошують політиків, які мають бажання відзвітувати про свою роботу.

"У Київ вивозити людей – ну, гаманці-то порожні - немає можливості. Тому ми пішли таким шляхом - зробити декілька "майданів" міжрегіональних. Хмельницький - це початок. Врешті-решт, ми хочемо зробити останній "майдан" в Донецьку", - сказав В. РОЙ.

Також він повідомив, що на сьогодні вимоги учасників акції "Маршу порожніх гаманців" розширюються, залежно від обставин, таких, як розгляд проекту Трудового кодексу, проти якого виступають підприємці. Крім того, свої вимоги вносять і регіональні підприємці.

Як повідомляв УНІАН, акція "Марш порожніх гаманців" почалася в Києві 13 жовтня 2011 року.

Однією з вимог підприємців є зменшення єдиного соціального внеску у 2 рази. Серед інших вимог - відміна дії Податкового кодексу і створення робочих груп для доопрацювання закону, а також відміна пенсійної реформи.