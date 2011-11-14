КС завтра роз’яснить права отримувачів послуг споживчого кредиту

Завтра, 15 листопада, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 10 листопада Рішення у справі про конституційне звернення громадянина Андрія СТЕПАНЕНКА про офіційне роз'яснення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22 Закону "Про захист прав споживачів" у взаємозв'язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КС.

Необхідність в офіційному роз'ясненні автор клопотання аргументує неоднозначним застосуванням вказаних положень судами України і органами виконавчої влади, що може призвести до порушення його права на захист державою як споживача послуг комерційного банку, передбаченого частиною четвертою статті 42 Конституції України.

Суб'єкт права на конституційне звернення стверджує, що суди поширюють дію закону лише на правовідносини, які виникають на стадії укладення договору споживчого кредиту. Органи виконавчої влади, навпаки, виходять з того, що дія закону поширюється на правовідносини сторін договору споживчого кредиту не лише на стадії його укладення, але і на стадії виконання.

Тому він просить Конституційний Суд України роз'яснити: дія закону в частині захисту прав одержувачів послуг споживчого кредиту поширюється лише на стадію укладення відповідного договору або ж і на стадію його виконання.

Суддя-доповідач у справі Юрій БАУЛІН.