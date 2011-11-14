Литвин: "Робота Рахункової палати перебуває в тяжкому стані"

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН цього тижня проводитиме консультації щодо обрання нового голови Рахункової палати України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні під час брифінгу.

В.ЛИТВИН нагадав, що голосування за обрання голови Рахункової палати проводиться шляхом заповнення бюлетенів, але наразі немає достатньої кількості депутатів для ухвалення позитивного рішення. «Якщо я буду впевнений, що буде бажання взяти як мінімум 226 бюлетенів, то тоді це буде винесено на розгляд Верховної Ради», - сказав він.

Голова ВР наголосив, що робота Рахункової палати наразі перебуває в тяжкому стані, оскільки немає ні голови, ні низки головних контролерів. При цьому спікер додав, що в четвер Верховна Рада звільнить ще одного співробітника відомства у зв’язку із закінченням терміну його повноважень.

«Буду протягом цього тижня наполегливо проводити консультації і просити депутатів вирішити ці проблеми», - сказав він. При цьому В.ЛИТВИН нагадав, що опозиція запропонувала на відповідну посаду кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня парламент звільнив Валентина СИМОНЕНКА з посади голови Рахункової палати у зв’язку із закінченням строку його повноважень.