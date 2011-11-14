НБУ і Народний банк Китаю домовилися про свопи у національних валютах

Національний банк України (НБУ) і Народний банк Китаю (НБК) досягли домовленості про можливість проведення свопів у національних валютах. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку з посиланням на результати робочої зустрічі керівництва НБУ і НБК, яка пройшла в Китаї 9 листопада 2011 року.

«...Під час робочих зустрічей було узгоджено деталі й досягнуто домовленості щодо підписання угоди між Національним банком України і Народним банком Китаю про валютний своп до кінця 2011 року. Укладення зазначеної угоди дасть можливість суб`єктам господарювання обох країн використовувати національні валюти для здійснення експортно-імпортних операцій і проведення розрахунків у національних валютах без залучення валют третіх країн», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня ц.р. Національний банк України заявив про досягнуту домовленість про можливість здійснення розрахунків за імпортований Україною з Росії газ у російських рублях.