У «Мегалот» знову зірвано джек-пот – харків’янин виграв понад 5 млн. грн.

У суботу, 12 листопада 2011 року, знову був зірваний джек–пот лотереї «Мегалот». Загальна сума виграшу щасливчика склала – 5 млн. 050 грн. Про це УНІАН повідомив оператор державних лотерей «М.С.Л».

Уже відомо, що ставка в 20 грн. була зроблена в Харкові на вул. Петровського, 38 в Центрі обслуговування гравців «М.С.Л».

Нагадаємо, що 2 тижні тому – 29 жовтня ц.р. житель Львова зірвав рекордний для лотереї «Мегалот» джек-пот. Його виграш склав 13 млн. 810 тис. грн.

Сумарно за минулий місяць у «Мегалот» було виграно 22 млн. грн.

У «МСЛ» зазначають, що вартість квитка «Мегалот» становить 5 грн., а вартість квитка у найпопулярнішій лотереї Європи – EuroMillions - 4 євро. І при цьому, в «Мегалот» ймовірність виграти джек-пот більш ніж удвічі вища, ніж у EuroMillions.

Довідка УНІАН. Оператор державних лотерей «М.С.Л» («Молодьспортлото») є правонаступником «Спортлото» і працює на лотерейному ринку вже 35 років.

Сьогодні компанія «М.С.Л.» має 31 представництво в регіонах України і близько 30 різних видів лотерей. «М.С.Л» об`єднує такі бренди як «Лото-Забаву», лотереї «Хто там», «Мегалот», «Спротпрогноз». Також є великий вибір миттєвих лотерей.

«Мегалот» є класичною числовою лотереєю за ігровою формулою, близькою до багатьох західних лотерей, котра дає можливість накопичувати великі джек-поти.

З 1993 року компанія «М.С.Л.» є членом Європейської асоціації державних лотерей і ТОТО, яка об`єднує провідні лотерейні компанії Європи.

«Мегалот» - числова державна лотерея існує з 1 вересня 2001 року.