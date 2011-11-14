Нацбанк роз'яснив банкам, яку інформацію вони можуть отримувати від клієнта в процесі ідентифікації

Національний банк України 11 листопада розіслав комерційним банкам роз'яснення щодо проведення ідентифікації клієнтів банків.

Так в роз'ясненні, текстом якого є в розпорядженні УНІАН, зазначається, що на сьогодні низка банків в процесі ідентифікації клієнтів ( ) вимагає від клієнтів-фізичних осіб, без урахування ризику здійснення ними фінансових операцій з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, дані, зокрема, про види діяльності підприємства, на якому працює клієнт; сукупний дохід сім'ї; наявність серед родичів клієнта працівників або засновників банку. Крім того, банки вимагають повідомлять чи був клієнт керівником (власником) підприємства, яке збанкрутувало (ліквідовано); чи застосовувалися до клієнту штрафні санкції за порушення чинного законодавства, дані про сімейний стан, а також інформацію про наявність вченого ступеня, наявність транспортних засобів (кількість транспортних засобів у власності, вид, марка, модель, рік випуску).

При цьому Нацбанк відзначає, що як підставу для надання клієнтом такої інформації комбанки посилаються на пункт 3 постанови НБУ (№ 22 від 31.01.2011), яким необхідність одержання такої інформації не передбачена.

«Якщо банк вважає за необхідне отримати додаткові дані, які не вимагає чинне законодавство України, він повинен визначити перелік таких документів і відомостей та передбачити умови їх надання в договорі з клієнтом або анкеті для опитування. При цьому банк повинен проінформувати клієнта, що такий перелік документів та відомостей не є згідно з вимогами законодавства обов'язковим, а їх надання здійснюється в добровільному порядку »- йдеться у роз'ясненні НБУ.

Крім того, НБУ зазначає, що отримання від клієнта інформації з метою уточнення даних щодо його ідентифікації, оцінки фінансового стану та суті діяльності має здійснюватися з урахуванням рівня ризику клієнта, визначеного відповідно до внутрішньобанківської програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

Так у Нацбанку вважають, що для оцінки фінансового стану клієнтів - фізичних осіб, які отримують за допомогою банку заробітну плату, пенсію, стипендію, соціальну допомогу та інші передбачені законодавством соціальні виплати, у тому числі за умови, що поповнення таких рахунків з інших джерел не здійснюється або здійснюється протягом кварталу на загальну суму, що не перевищує 150 тис. грн., та / або відкривають мають в банку один рахунок (депозитний) на незначну суму, якщо такі клієнти не віднесені до високого рівня ризику, не є обов'язковим, отримання докладної інформації про майно таких клієнтів.

При цьому НБУ звертає увагу банків, що ненадання клієнтами даних, зазначених банками в анкетах, однак надання яких не передбачено законодавством як необхідна для здійснення ідентифікації, вивчення суті діяльності та оцінки фінансового стану клієнта, не може бути підставою для відмови банком в обслуговуванні таких клієнтів.

