Держстат планує в 2012р. розширити набір товарів, які входять в індекс споживчих цін

Державна служба статистики з січня 2012 р. планує розширити набір товарів, на основі яких розраховується індекс споживчих цін, до 335 позицій.

Про це йдеться в повідомленні Держстату, обнародуваному на його сайті.

На сьогодні кількість позицій товарів, які входять в індекс споживчих цін, становить 296 позицій.

За інформацією Держстату, новими товарами (послугами) представленими в наборі, зокрема, стануть: хліб заварний і багет, олія оливкова, ківі, капуста пекінська, кондиціонери, блендери, міксери, дрилі, тонометри, підготовчі курси до вступу до вузів, послуги няні, послуги лікарень, манікюр, оренда житла, страхування особистого транспорту, миття легкового автомобіля, дизельне пальне, матеріали змащувальні, ноутбуки, USB флеш-накопичувачі, памперси дитячі, годинники наручні, парасольки, засоби побутової хімії та ін.

Як зазначають у Держстаті, споживчий набір переглядається раз на п`ять років з урахуванням змін на споживчому ринку і в структурі грошових витрат домогосподарств. Діючий на сьогодні набір затверджений у 2007 році.