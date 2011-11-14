Надходження до ПФУ в січні-жовтні зросли на 7% - до 163,204 млрд. грн.

За оперативними даними, до Пенсійного фонду України (ПФУ) з усіх джерел фінансування у січні-жовтні 2011 року надійшло 163,204 млрд. грн., що на 7%, або на 10,737 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

Сума власних надходжень за 10 місяців становила 112,616 млрд. грн., що на 17,8%, або на 17,047 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги у січні-жовтні ц.р. становили 175,567 млрд. грн.