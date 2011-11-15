У 2012 році можна очікувати погіршення економічної ситуації в Україні - МВФ

Глава представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР прогнозує, що за підсумками 2011 року ріст валового внутрішнього продукту України складе 5%, інфляція складе менше 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про цей М.АЛЬЄР повідомив під час виступу на 6-ій щорічній конференції Інституту Адама Сміта сьогодні в Києві.

У 2012 році М.АЛЬЄР прогнозує уповільнення темпів росту ВВП в Україні до 3,5-4% за підсумками року. При цьому, на його думку, рівень інфляції у 2012 році залишиться на рівні менше 10%.

За прогнозами М.АЛЬЄРА, дефіцит платіжного балансу України в поточному році складе 4,5% ВВП, у 2012 - 5,5% ВВП.

У цілому глава представництва МВФ в Україні вважає, що у 2012 році можна чекати погіршення загальної економічної ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ріст ВВП України у III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склав 6,6%.

При цьому ріст ВВП у III кварталі проти III кварталу 2010 року з урахуванням сезонного чинника склав 2,2%.

Інфляція в Україні у жовтні 2011 року порівняно з вереснем 2011 року склала 0%, проти грудня 2010 року - 4,2%.