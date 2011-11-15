Введення податку на багатство гальмує сама влада - Григорович

Народний депутат від "Нашої України" Лілія ГРИГОРОВИЧ зазначає, що введення податку на багатство гальмує тільки влада.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Нашої України", про це Л.ГРИГОРОВИЧ заявила, коментуючи проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення податку на багатство", анонсований віце-прем'єром з питань соціальної політики Сергієм ТІГІПКОМ.

"Закон про оподаткування багатства мав бути ухвалений вже давно. Такий закон діє в усіх розвинених країнах, а в період складної економічної ситуації ставки податків на багатство тільки ростуть. Але в Україні введення податків на багатство гальмує сама влада", - вважає Л.ГРИГОРОВИЧ.

При цьому вона сказала, що в соціально-економічній сфері влада реалізує цинічну політику подвійних стандартів: з одного боку грубо урізують виплати для малозабезпечених громадян, чорнобильців, афганців, погіршуються умови пенсійного забезпечення, а з іншого - відсутні будь-які дії для відміни привілеїв високопосадовців, оподаткування надприбутків олігархів і протидії виведенню коштів в офшори.

Л.ГРИГОРОВИЧ нагадала, що вона ще у квітні цього року внесла на розгляд Верховної Ради законопроекти № 8436 "Про соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством" і № 8437 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (про оподаткування надприбутку з фізичних осіб), але через протидію депутатів від парламентської більшості ці законопроекти досі не включені до порядку денного.

"Влада свідомо блокує соціально важливі законодавчі ініціативи від опозиції, а пізніше нашвидку переробляє їх і видає за свої. Без опозиції, яка в цих несприятливих умовах намагається захистити інтереси людей, ця влада взагалі ні на що не здатна" - підкреслила Л.ГРИГОРОВИЧ, додавши, що депутати від "Нашої України" вимагатимуть, щоб одночасно з урядовим законопроектом про введення податку на багатство були розглянуті відповідні законопроекти від опозиції.

Депутат зазначила, що в законопроекті Міністерства соціальної політики є істотні недоліки, які можуть звести його застосування нанівець, зокрема, надмірно завищені індикатори щодо визначення багатства, які не відповідають розмірам прибутків і майна більшості українців. На думку Л.ГРИГОРОВИЧ, це може привести до того, що вказаний податок не стосуватиметься, наприклад, власників житлової нерухомості, площа якої складає від 150 до 300 кв. м для квартир, і від 300 до 600 кв. м для будинків.

Крім того, оскільки дія урядового законопроекту не поширюватиметься на юридичних осіб, власність, яка відповідно до закону підпадає під визначення "багатство", реєструватиметься саме на них.