Місія МВФ повернеться в Україну після завершення газових переговорів – Альєр

Місія Міжнародного валютного фонду повернеться для продовження роботи в Україну після завершення переговорів України і Росії щодо газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР повідомив під час виступу на 6-ій щорічній конференції Інституту Адама Сміта сьогодні в Києві.

"Уряд України вважає, що буде підписано чергову угоду з Росією щодо газу. І ми погодилися почекати до досягнення остаточного результату", - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому роботу, яку представники місії МВФ провели під час візиту в Україну з 25 жовтня по 3 листопада, він назвав плідною.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Міжнародний валютний фонд на початку листопада домовилися узяти паузу і почати перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Програма співпраці України і МВФ, прийнята у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучають під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року був виділений другий транш кредиту stand - by у розмірі 1 млрд. SDR, що складає 1,5 млрд. дол.

Проте, для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема підняти тарифи для населення на газ і теплопостачання.