НБУ: за підсумками 2011 року ріст ВВП складе 5%, інфляція – 7,5%

Національний банк України прогнозує, що ріст валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року складе 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Нацбанку України Сергій АРБУЗОВ під час відкритого засідання правління Нацбанку.

При цьому він зазначив, що за останніми даними, за січень-жовтень поточного року ріст ВВП склав 5,5%. Крім того, за його словами, за підсумками поточного року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 7,5%. При цьому С. АРБУЗОВ нагадав, що урядовий прогноз інфляції в поточному році складає 8,9%, а за січень-жовтень показник інфляції склав 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що за підсумками 2011 року ріст валового внутрішнього продукту України складе 5%, інфляція складе менше 10%.

Довідка УНІАН. У кінці жовтня цього року НБУ прогнозував ріст ВВП України в поточному році на рівні 4,8-5%, інфляцію - 8,5%.

Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи з росту ВВП на рівні 4,5%, інфляція - 8,9% (грудень до грудня попереднього року).