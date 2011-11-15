Кабмін та МВФ продовжують консультації з перегляду макропоказників на 2012 рік - Азаров

Уряд України і Міжнародний валютний фонд продовжують консультації з перегляду макропоказників економічного розвитку на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на брифінгу.

«Щодня Міністерства економіки і фінансів дебатують з МВФ – і з Вашингтоном і з тутешньою місією з приводу цього перегляду», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому прем`єр відзначив, що йому не хотілося б, щоб прогнози були погіршені. «Я задаю просте питання – вам хочеться, щоб прогнози були більш поганими? Не хочеться. Ось і мені не хочеться, щоб вони були гірші, ніж ті, які ми вже склали. Дивитимемося, як життя йтиме», - заявив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що в переговорах з Україною про продовження виділення кредитних коштів МВФ пропонує скоротити деякі економічні показники розвитку в 2012 році. Зокрема, за деякими даними, пропонується скоротити зростання ВВП з 5 до 3,9%.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 жовтня прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

14 листопада голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що Верховна Рада планує розглянути законопроект про державний бюджет на 2012 рік у другому читанні на початку грудня.

«Орієнтовно, ми плануватимемо його на початок грудня, тому що уряд говорить про те, що до кінця листопада планує завершити переговори (з Міжнародним валютним фондом – УНІАН)», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, після завершення переговорів потрібна одна доба для того, щоб перерахувати ряд показників у проекті державного бюджету.