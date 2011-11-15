У першому півріччі 2012 р. 49% акцій "Ощадбанку" можуть виставити на продаж

Член Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Верховної Ради України Станіслав АРЖЕВІТІН припускає оголошення у першому півріччі 2012 року конкурсу з продажу 49% акцій "Ощадбанку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.АРЖЕВІТІН повідомив сьогодні під час виступу на 6-ій щорічній конференції Інституту Адама Сміта.

"Створюється враження, що вже наступного року, у першому півріччі, 49% акцій цього банку (Ощадбанку - УНІАН) можуть бути виставлені на продаж", - сказав він.

При цьому С.АРЖЕВІТІН зазначив, що питання продажу акцій "Ощадбанку" державою залежатиме від ситуації у банківській системі і від глибини кризових явищ.

Також С. АРЖЕВІТІН вважає, що держава має намір змінити систему гарантій по вкладах "Ощадбанку".

"Я думаю, що на державному рівні буде спроба вивести з "Ощадбанку" державні гарантії по вкладах населення і перевести його на звичайний режим, як і інші комерційні банки, - стати членом Фонду гарантування вкладів", - сказав він.

Довідка УНІАН. ПАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.