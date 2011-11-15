Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий кредитувати українські підприємства в російських рублях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у бесіді з журналістами повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

Так, відповідаючи на питання журналістів про те, чи розглядає ЄБРР можливість надання рублевих кредитів українським компаніям, він сказав: "У принципі, це можливо. При цьому, якщо газові розрахунки переводитимуться в рублі, то у російських банків особливо державних, тут (в Україні - УНІАН) буде перевага".

А.КУУСВЕК повідомив, що в Росії 40% загального об'єму фінансування, яке проводить ЄБРР, здійснюється в російських рублях, а це близько 1 млрд. євро в рублевому еквіваленті.

Щодо очікуваних об'ємів рублевого кредитування в Україні А.КУУСВЕК сказав, що вони залежатимуть виключно від попиту на таке фінансування.

При цьому він зазначив, що валютні ризики у кредитуванні в рублях не нижчі від ризиків, які виникають в українських підприємств у кредитуванні в доларах.

"Я б не сказав, що валютні ризики рублеві менші, ніж валютні ризики у кредитуванні в доларах", - сказав А.КУУСВЕК.