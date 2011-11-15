Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0210-8,0250 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0190/8,0255, до 12:00 звузився спред - 8,0200/8,0230. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0210/8,0250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2617/22, до 12:00 ціни знизилися до 0,2612/16. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2609/12. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7375 (+0,2626).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3599/1,3601, а до 15:00 знизилися до 1,3548/50. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9095/10,9205, до 12:00 ціни, слідом за євро, пішли вниз - 10,8765/10,8845. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,8625/10,87205.