НБУ має намір скоротити "готівку"

Національний банк України має намір розширити свої інструменти управління готівковим ринком з метою скорочення питомої ваги готівки поза банками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА під час відкритого засідання правління НБУ у вівторок.

«НБУ, виконуючи свою основну функцію – управління ліквідністю на ринку, зараз зосереджує свою увагу на безготівкових розрахунках, тобто ми управляємо тією ліквідністю, яка сформована на коррахунках банків", - сказала О.ЩЕРБАКОВА. Щодо сегменту готівкового ринку вона відзначила: "Ми приділяли йому увагу, але не управляли цим інструментом».

У НБУ заявляють про високу частку готівкових розрахунків в Україні. Так, в нашій країні питома вага готівки поза банками становить 28%, тоді як в країнах Західної Європи - близько 18%, а, наприклад, у США - не більше 10%.

За словами О.ЩЕРБАКОВОЇ, надмірна ліквідність готівкового ринку може стати причиною «атак» як на курс гривні, так і на показник інфляції.

З метою створення нового інвестиційного інструменту, перш за все для фізичних осіб, Нацбанк має намір випускати свої сертифікати з прив`язкою до курсу золота.

«Сертифікат Національного банку, який ми плануємо випустити в готівковій формі, буде спрямований на роботу саме з фізичними особами. Ці інструменти будуть не іменними, а на пред`явника», - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

За її словами, планується, що сертифікат може вільно обертатися на ринку, він може бути використаний як застава за кредитом.

Крім того, директор генерального департаменту регулювання грошового обігу Нацбанку України Віктор НЕСТЕРЕНКО заявив, що НБУ також має намір випускати інвестиційні монети. Вони будуть виготовлені з дорогоцінних металів (золото, срібло, платина) найвищих проб необмеженим тиражем.

Регулятор має намір налагодити випуск інвестиційних монет незалежно від пам`ятної тематики.

«Ціна інвестиційних монет буде нижча, ніж пам`ятних монет, у зв`язку з меншими витратами на їх виготовлення завдяки великому тиражу, нижчій якості чеканки монет і спрощеній формі упаковки», - сказав В.НЕСТЕРЕНКО.

Він відзначив, що продаватися інвестиційні монети будуть за ціною дорогоцінного металу з незначною маржею. Такі операції не оподатковуватимуться на додану вартість.

У НБУ сподіваються, що зазначені інструменти стануть для населення альтернативою іноземній валюті як засіб заощадження.

Заступник голови Національного банку України Віра РИЧАКОВСЬКА заявила, що з метою забезпечення випуску зазначених інструментів, а також з метою поповнення золотовалютних резервів Нацбанку регулятор має намір налагодити видобуток золота, а також активізувати скупку золота у ломбардів і населення.

Для більшої привабливості операцій зі скупки Нацбанком золота пропонується звільнити від оподаткування дохід фізосіб від таких операцій, а також звільнити ці операції від ПДВ. За словами В.РИЧАКОВСЬКОЇ, ці податки потраплять до бюджету через механізм відрахування частини прибутку Нацбанку до держбюджету.

Відповідні постанови щодо випуску сертифікатів НБУ та інвестиційних монет, а також Стратегії діяльності Національного банку із видобутку золота планувалося затвердити на сьогоднішньому засіданні правління НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір зайнятися видобутком золота на території України.

З цією метою Кабінет міністрів своїм розпорядженням №937-р (набуло чинності 1 жовтня 2011 року) передав в управління Нацбанку цілісний майновий комплекс Північного державного регіонального геологічного підприємства "Північгеологія". Воно займається дослідженнями з розвідки, вивченням надр на предмет наявності міді, золота, алмазів.