Іноземні інвестиції в економіку Білорусі зросли удвічі

Мінськ. У січні-вересні 2011 року в реальний сектор економіки Білорусі (крім банків) іноземні інвестори вклали 12,6 млрд. дол. США, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Національного статистичного комітету Білорусі.

«Валове надходження прямих іноземних інвестицій становило 70% від всіх іноземних інвестицій, що надійшли. Порівняно з січнем-вереснем 2010 року воно збільшилося в 2,3 разу. Основною формою залучення прямих інвестицій були боргові інструменти (88,5% від загального обсягу прямих інвестицій). Заборгованість за товари, роботи, послуги в обсягу валового надходження прямих іноземних інвестицій за січень-вересень 2011 року становила 7,5 млрд. дол., що в 2,1 разу більше, ніж за січень-вересень 2010 року», - повідомляє Білстат.

Значні обсяги прямих іноземних інвестицій з урахуванням заборгованості за товари, роботи, послуги надійшли від резидентів Росії (56% від загального обсягу прямих інвестицій). Від резидентів Великої Британії надійшло 27,5% валового обсягу прямих інвестицій, України – 3,3%, Кіпру – 3,1%.

Інших іноземних інвестицій (не від прямого інвестора) одержано 3,8 млрд. дол., або в 1,6 разу більше, ніж за січень-вересень 2010 року. На їх частку припадало 30% від всього валового надходження іноземних інвестицій.

Довідка УНІАН. Основними інвесторами білоруських організацій були суб`єкти господарювання Росії (47,8% від всіх інвестицій, що надійшли), Великої Британії (21,3%), Кіпру (7,8%) і Австрії (6%).

Найбільші суми іноземних інвестицій надійшли в організації торгівлі (33,7% від всіх інвестицій, що надійшли), транспорту (32,1%), промисловості (25,7%).