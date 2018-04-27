Фінансування бюджетних видатків: серйозні проблеми триватимуть...

Останніми днями все більше надходить інформації про проблеми з бюджетними розрахунками. І це відбувається на фоні переможних реляцій урядовців, що держказна виконується, навіть перевиконується. Виникає відчуття, що уряд щось недоговорює.

Якщо подивитись на щомісячні звіти Казначейства, то все начебто добре, і Кабмін справді жодним чином не прикрашає ситуацію. Так, відповідно до довідки про виконання держбюджету за доходами, у січні-жовтні 2011 року до загального фонду державного бюджету надійшло 211633,6 млн. грн., у тому числі в жовтні 22003,4 млн. грн. Враховуючи, що річний план загального фонду держбюджету складає 254511,5 млн. грн., у листопаді-грудні необхідно мобілізувати 42877,9 млн. грн. Це при тому що середньомісячна мобілізація за попередні місяці поточного року становила 21163,4 млн. грн.

До спеціального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2011 року надійшло 40035,5 млн. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), у тому числі в жовтні 3100,4 млн. грн. Річний план – 46108,5 млн. грн., тобто, в листопаді-грудні необхідно мобілізувати до держбюджету 6073 млн. грн., що виглядає цілком реальним завданням для уряду.

У січні-жовтні 2011 року відшкодовано податку на додану вартість на суму 35689,7 млн. грн. Річний план – 39407 млн. грн., тобто, в листопаді-грудні необхідно відшкодувати лише 3717,3 млн. грн.

Отже є всі підстави вважати, що уряд з виконанням доходної частини впорається. У зв’язку з цим виникає питання, в чому ж тоді проблема, чому тоді призупиняється фінансування значної частини бюджетних програм, навіть такої «священної» для уряду, як підготовка до Євро-2012.

Відповідь на це питання може дати звіт того ж Казначейства про розрахунки за борговими зобов’язаннями держави по загальному фонду державного бюджету за січень-жовтень 2011 року, а також довідка про підсумки роботи Пенсійного фонду у січні–жовтні 2011 року.

Так, за даними Казначейства, видатки з обслуговування державного боргу на 7 листопада ц.р. складають 18476,7 млн.грн. (у т.ч. по внутрішньому 13162,7 млн.грн., по зовнішньому – 5314,0 млн.грн.). Враховуючи що, згідно держбюджету на 2011 рік, видатки з обслуговування державного боргу на рік передбачені в розмірі 23001,6 млн. грн., до кінця року уряду для виконання своїх зобов’язань може знадобитися ще десь 3,8 млрд грн.

Витрати з погашення державного боргу на 7 листопада ц.р. становлять 36947,1 млн.грн. (у т.ч. по внутрішньому 29377,8 млн.грн., по зовнішньому – 7569,3 млн.грн.). Враховуючи, що річний показник погашення 61493,1 млн. грн., у т.ч. по внутрішньому боргу 37522, 8 млн. грн, по зовнішньому – 23970,2 млн. грн., до кінця року ще необхідно погасити 24546,0 млн. грн., у т.ч. по внутрішньому боргу – 8145 млн. грн, по зовнішньому – 16401,0 млн. грн.

Який остаточний рівень запозичень уряд планує здійснити - невідомо, бо згідно закону про держбюджет-2011 фінансування загального фонду мало складати 84837,5 млн. грн. У той же час, статтею 8 цього закону народні обранці залишили уряду можливість збільшувати запозичення, причому фактично в необмеженому обсязі. І уряд хоче використати таку можливість. Так, державні запозичення на січень-листопад 2011 року передбачені у розмірі 99232,2 млн. грн., при цьому на 7 листопада ц.р. до державного бюджету надійшло лише 59362,4 млн.грн., у т.ч. по внутрішньому – 36703,1 млн.грн., по зовнішньому – 22659,3 млн. грн.

Таким чином, для фінансування бюджетних витрат, обслуговування та погашення боргових зобов’язань уряд до кінця року потребує щонайменше 40 млрд грн.

Ймовірність настільки значних запозичень до кінця року виглядає вкрай нереалістично. Уряд не хоче суттєво підвищувати доходність своїх цінних паперів, а тому ані зовнішні інвестори, ані внутрішні навряд чи готові фінансувати бюджетні видатки. Зрозуміло, що існує ще можливість увімкнути «друкарський верстат» Нацбанку. Але навряд чи НБУ готовий на це, бо стрімке зростання рівня інфляції та девальвації гривні стане неминучим. Саме проблема з фінансуванням держбюджету є основною причиною практично повної зупинки фінансування всіх держпрограм, за виключенням виплати зовнішніх та внутрішніх боргів, а також так званих «захищених» статей, в першу чергу, зарплат бюджетникам та соціальних платежів.

Враховуючи зростаючу загрозу другої хвилі глобальної світової економічної кризи, уряд очевидно зіштовхуватиметься з суттєвими проблемами з виконання витратної частини бюджету вже в цьому році, не кажучи про рік наступний. Додає «головної болі» уряду ситуація з виконанням плану надходжень до Пенсійного фонду. Так, згідно з інформацією Пенсійного фонду, йому з усіх джерел фінансування у січні-жовтні 2011 року надійшло 163203,9 млн. грн., у тому числі власні надходження склали 112615,6 млн. грн. При цьому план на рік власних надходжень – 150214,3 млн. грн., тобто протягом листопада-грудня необхідно зібрати 37598,7 млн. грн.

Враховуючи, що середньомісячні надходження протягом січня-жовтня склали 11,3 млрд грн., розраховувати, що в листопаді та грудні вдасться збирати майже по 19 млрд грн. не доводиться. Таким чином, слід очікувати, що уряду доведеться закривати дірку Пенсійного фонду у розмірі десь 13-15 млрд грн. за рахунок бюджетних коштів. Це ще більше ускладнить завдання Кабміну забезпечити балансування доходів та видатків бюджету.

Але і це, на жаль, не всі погані новини. Закрити якось цей рік уряд зможе, але він змушений думати і про перші два місяці наступного року, коли надходження до держбюджету суттєво нижчі, ніж в середньому за рік.

Виходячи з цього можна доволі впевнено прогнозувати серйозні проблеми з фінансування всіх бюджетних видатків щонайменше наступні 5-6 місяців, і це на фоні очевидного бажання Кабміну і Президента якось сподобатися виборцям перед парламентськими виборами 2012 року.

Борис Кушнірук