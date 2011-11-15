Азаров: курс гривні не можна відпускати, доки люди не повірять у стабільну політику влади

Прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ вважає, що курс гривні не повинен бути відпущений доти, доки люди не повірять у стабільну економічну політику влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

«Може, з огляду на певні ринкові міркування можна було б і відпустити, наприклад, курс і дати йому можливість досить вільно реагувати на запити на ринках. Але я вважаю, що доки наші люди жорстко не повірили у здатність нашого Національного банку й уряду здійснювати стабільну економічну політику, доки не прийшло це тверде переконання, нам треба демонструвати – навіть шляхом якихось певних втрат фінансових і валютних – цю стабільність», - заявив М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що Нацбанк і уряд активно співпрацюють і між ними «абсолютно нормальні» взаємостосунки.

«У нас абсолютно нормальні відносини з Національним банком. Якщо вже так, на побутових поняттях говорити, то не минає дня, а то й по кілька разів на день я спілкуюся особисто з керівником Нацбанку. Міністр фінансів, природно, частіше це робить», – сказав М.АЗАРОВ.

Від зазначив, що вже практично півтора року в Україні зберігається стабільний курс гривні до інших валют.