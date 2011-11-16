Кошти від посилення офшорних правил і «податку на розкіш» підуть у ПФ - Тігіпко

Кошти від оподаткування операцій з офшорами і «податку на розкіш» Кабмін планує направити у Пенсійний фонд.

Про це віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив в ефірі «5-го каналу», повідомляє «Українська правда».

"На наступному тижні я опублікую на сайті закон по класичним офшорним зонам. Де ми жорстко покажемо механізми, які практично запечатають, що називається, ці зони, і всі операції з ними будуть оподатковуватись в тих же розмірах, що і всі інші операції по Україні", - сказав він.

"Туди не попадуть деякі контори Швейцарії, туди не попаде Кіпр, туди не попаде, скажімо, той же Люксембург", - уточнив віце-прем`єр.

"Кіпр - країна Європейського Союзу, і ми не можемо поставитись отак дуже жорстко до неї, на жаль. Але є ще близько 30 офшорних зон. І там, по нашим розрахункам, десь під 2 мільярди ми можемо знайти", - заявив С.ТІГІПКО. (Найбільше інвестицій з України було направлено в офшорний Кіпр - 6,353 млрд. доларів, або 92,6% від загального обсягу).

Він уточнив, що кошти від оподаткування офшорних зон передбачається направляти до Пенсійного фонду.

Також С.ТІГІПКО пропонує направляти до Пенсійного фонду кошти, отримані від «податку на розкіш».

"Ми дійсно запропонували оподатковувати багато чого. І автомобілі, і дорогі мотоцикли, і літаки, гелікоптери, дорогий одяг, дорогі годинники, квартири, землю і т.д. Але зробили це, поки що, щоб розпочати тему. Місяць ми це будемо обговорювати", - уточнив він.

"Нам не вистачає 6 мільярдів 600 мільйонів. Де це взяти? Перерозподілом у когось забрати? Неможливо. Навантажувати малий і середній бізнес? Теж не можна. Нам потрібно шукати інші резерви", - додав С.ТІГІПКО.

"По цьому закону ми близько 800 мільйонів, по оподаткуванню багатих, знаходимо. Ще біля двох мільярдів знайдемо по оподаткуванню офшорних зон. От такими рішеннями, думаю, що ми знайдемо ті гроші, які нам потрібні", - заявив віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада С.ТІГІПКО заявив, що уряд підготував законопроекти про оподаткування оборудок, що здійснюються через офшорні зони, та про зміну пільг для народних депутатів та високопосадовців.

"На наступному тижні я подам законопроект про оподаткування класичних офшорних зон. І це, я думаю, швидко можна буде прийнято. Зараз підготовлений проект - потрібно змінити соціальні пільги для народних депутатів, Кабінету міністрів, Адміністрації Президента і т.д. На наступному тижні ми зробимо", - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що підготовлено законопроект про введення податку «на багатство».