Міжбанк: відкриття торгів - 8,0195/8,0250 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0195/8,0250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2607/12, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,8150/10,8240. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3486/88 (вівторок - 1,3599/1,3601).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.