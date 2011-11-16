В учасників ринку все менше виникає бажання купувати євро чи фунт - експерт

На торгах у середу, 16 листопада, євро і британський фунт можуть продовжити втрачати позиції на тлі зростаючого небажання учасників ринку ризикувати, тиск на європейські валюти може знову чинити негативна економічна статистика, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, за попередніми прогнозами, рівень безробіття у Великобританії у жовтні виріс до 5,1%, що на 0,1% більше, ніж у вересні. Крім того, у середу Банк Англії опублікує звіт про інфляцію, що також може привернути увагу учасників ринку. У США заплановані до виходу дані про чистий обсяг покупок довгострокових американських цінних паперів іноземними інвесторами, а також зміні обсягу промислового виробництва. В цілому, на ринку склалася ситуація, коли у учасників все менше виникає бажання придбавати євро або фунт. Ризикові активи навряд чи користуватимуться популярністю на торгах у середу.

За прогнозом аналітиків, основною метою для євро стане позначка 1,3400, для фунта – 1,5700. У парі з японською ієною долар продовжить рух коло позначки 77,00.