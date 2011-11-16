Друга хвиля кризи буде менш глибокою, але більш довготривалою – експерти

Так звана друга хвиля світової економічної кризи буде менш глибокою, але тривалішою. Таку думку висловив Президент групи компаній "Смарт-холдинг" Вадим НОВИНСЬКИЙ у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна "Друга хвиля світової кризи".

"Усе, що відбувається в Європі, усе, що відбувається в Греції, у інших країнах з суверенними боргами, якраз говорить про те, що настане друга хвиля (кризи). Криза буде трішки іншого характеру. Вона просто буде менш глибокою, але, мені здається, тривалішою. Уже усі до цього трішки підготувалися - і держава, і приватні компанії. Усі вже зустрічатимуть кризу у всеозброєнні", - вважає В. НОВИНСЬКИЙ.

В умовах кризи керівник "Смарт-холдингу" вважає найбільш адекватною класичну стратегію використання фінансових ресурсів. "Коли буде криза, краще тоді грошики поки потримати і оглянутися. Довго не треба, але і стрімголов кидатися і вкладати кошти в нові проекти не варто - треба буде сім разів відміряти, один раз відрізати. Те, що вже розпочате, потрібно буде продовжувати, а до усього іншого треба буде дуже акуратно підходити", - упевнений експерт.

При цьому президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР переконаний, що початок наступної хвилі кризи залежить від того, наскільки Велика двадцятка зможе усунути кризу державних фінансів.

"У подібного роду подіях добре передбачається початок, але дуже рідко - кінець. Усі прогнози засновані на нестійкості економіки, пов`язаної з кризою державних фінансів у багатьох країнах світу. Мені важко збалансувати шанси - може вона бути усунена або ні, але абсолютно зрозуміло, що ймовірність кризи - загальної кризи - зараз вища, ніж, скажімо, три роки тому. Імовірно можна говорити про те, що ця хвиля (кризи), якщо вона буде, буде в`ялішою, ніж перша хвиля", - вважає О.ПАСХАВЕР.

За його словами, "як довго вона продовжиться - це питання складне. Вона може перетворитися на тривалий чинник світової економіки, тобто - в стагнацію".

"Сьогодні немає такого спекулятивного чинника, який був першопричиною першої хвилі кризи. Тобто, ця криза не буде пов`язана, скажімо, з перепспоживанням - із споживанням незаробленого. Вона буде в`ялішою ще і тому, що державні фінанси - більш регульовані, більш керовані", - вважає О.ПАСХАВЕР.