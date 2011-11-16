Томенко: обрання Порошенка головою Рахункової палати - реальність, якщо...

Обрання Петра ПОРОШЕНКА головою Рахункової палати стане реальним, якщо влада погодиться віддати цю посаду опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам сказав заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" ще раніше підтримала запропоновану фракцією НУ-НС кандидатуру П. ПОРОШЕНКА на посаду голови Рахункової палати.

"Нічого не змінилося. Ми готові підтримати цю кандидатуру", - підкреслив він.

М.ТОМЕНКО сказав, що сьогодні не стільки важлива кандидатура П. ПОРОШЕНКА, як важливе те, чи погодиться влада з тим, щоб опозиція контролювала владу, зокрема в Рахунковій палаті.

"Треба сьогодні спонукати владу до необхідності не боятися контролю з боку опозиції. Якщо вони на це підуть, то, я думаю, тоді ймовірність обрання ПОРОШЕНКА стає більшою", - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня парламент звільнив Валентина СИМОНЕНКА з посади голови Рахункової палати у зв'язку із закінченням терміну його повноважень.