Мінфін пропонує заборонити продавати капіталізовані банки їх колишнім власникам

Міністерство фінансів України розробило й подало на розгляд Верховної Ради законопроект «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі в статутних капіталах банків, у капіталізації яких взяла участь держава», яким, зокрема, пропонується заборонити продавати капіталізовані державою банки їх колишнім власникам.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінфіну.

У повідомленні зазначається, що ухвалення цього закону дозволить створити правові підстави для досягнення найвищої ціни продажу пакетів акцій капіталізованих банків (ПАТ «Родовід Банк», ПАТ «АКБ «Київ» і АТ «Укргазбанк») і забезпечити повернення коштів державного бюджету України, спрямованих на участь у капіталізації банків.

«Основним принципом і особливістю продажу акцій є недопущення до участі в їх продажу осіб, які в період капіталізації банків державою володіли капіталом цих банків. Це обумовлено тим, що дії або бездіяльність таких осіб спричинили істотне погіршення фінансового стану установ і викликали загрозу банкрутства», - йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну.

Також зазначається, що цим законопроектом передбачено використання кращої світової практики, яка полягає в тому, що при продажі докапіталізованих державою банків залучаються спеціалізовані установи як радники. Такий радник повністю супроводжує всі процеси, пов`язані як із передпродажною підготовкою банків, так і з безпосередньою реалізацією плану їх продажу.