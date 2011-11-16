Міжбанк: закриття торгів - 8,0215/8,0230 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0195/8,0250, на 12:00 звузився спред 8,0205/8,0225. До закриття торгів цінові рівні дещо підвищилися 8,0215/8,0230 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився 0,2607/12, на 12:00 ціни піднялися 0,2612/16. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2610/12. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7801 (+0,0426).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3430/1,3555. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8150/10,8240, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8515/10,8580. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,8280/10,8340.