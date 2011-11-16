Обсяг прямих іноземних інвестицій до України зріс на 39%

У січні-вересні 2011 року в економіку України іноземні інвестори вклали 4 млрд. 742,1 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 39% більше за показник за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), направлених до України, на 1 жовтня 2011 року становив 48 млрд. 466,2 млн. дол., що на 8,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року, і з розрахунку на одного українця становить 1060,8 дол.

Інвестиції надійшли з 128 країн світу.

У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає більш як 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12,09 млрд. дол., Німеччина – 7,29 млрд. дол., Нідерланди – 4,91 млрд. дол., Австрія – 3,45 млрд. дол., Російська Федерація – 3,43 млрд. дол., Велика Британія – 2,5 млрд. дол., Франція – 2,22 млрд. дол., Швеція – 1,76 млрд. дол., Віргінські Острови (Британія) – 1,56 млрд. дол. і США – 1,082 млрд. дол.

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами і іншими зобов`язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2011 р. становила 7 млрд. 857,5 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 жовтня 2011 р. становили 56 млрд. 323,7 млн. дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2011 р. становив 6 млрд. 860,6 млн. дол., у т.ч. до країн ЄС — 6 млрд. 532,5 млн. дол. (95,2% загального обсягу), до країн СНД - 228,7 млн. дол. (3,7%), до інших країн світу - 99,4 млн. дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України проводилися до 47 країн світу, основний обсяг направлено на Кіпр (92,6%).