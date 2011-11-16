Мін‘юст із 21 листопада розпочне виконувати повноваження центрального органу з питань банкрутства

Міністерство юстиції з 21 листопада розпочне фактичне виконання повноважень центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації політики з питань банкрутства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, розпорядження, яким визначено момент початку виконання Мін‘юстом цих повноважень та, відповідно, фактичне припинення повноважень Державного департаменту з питань банкрутства, ухвалено сьогодні, 16 листопада, на засіданні Кабінету міністрів.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, відповідно до Положення про Міністерство юстиції, затвердженого Указом Президента України 6 квітня 2011 року, Мін‘юст визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації політики з питань банкрутства.

На сьогодні, зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ, міністерством проведено всі необхідні заходи для забезпечення виконання нової функції. Зокрема, Мін‘юстом затверджено всю необхідну нормативно-правову базу, створено територіальні органи з питань банкрутства у складі головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, здійснено всі необхідні заходи організаційного, кадрового і матеріально-технічного характеру.

Таким чином, відповідно до розпорядження Кабміну, з 21 листопада 2011 року Міністерство юстиції та його територіальні органи (Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі) розпочнуть фактичне виконання повноважень у сфері банкрутства.

Одночасно з цим, за словами міністра юстиції, наберуть чинності всі нормативно-правові акти Мін’юсту з питань банкрутства, які регламентують порядок реалізації міністерством нових повноважень.