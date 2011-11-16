Янукович оцінює економічну ситуацію в Україні як стабільну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оцінює поточну економічну ситуацію в державі як стабільну і таку, що дає підстави говорити про перспективи її подальшого покращення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

«Ситуація, яка зараз зберігається в економіці нашої держави, дає нам певний оптимізм», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, економіка України другий рік демонструє тенденцію до зростання, також зменшується рівень інфляції. «Торік ми мали 8,9%, цього року за десять місяців маємо 4,2%. Скільки нам дадуть листопад і грудень - важко передбачити, але ми не очікуємо високого зростання інфляції. Вона буде на рівні сезонної», - зауважив він.

Також глава держави звернув увагу на зменшення до 3,5% запланованого на 2011 рік показника дефіциту бюджету (торік цей показник закладався на рівні 5,5%).

Президент також відзначив, що останнім часом Україні вдалося значно збільшити обсяги торгівлі зі своїми ключовими партнерами у світі. «Ми поставили в основу нашої зовнішньої політики економізацію зовнішньої політики і дали їй назву – національний прагматизм. Ми шукаємо спільну мову з нашими партнерами, захищаючи наші національні інтереси», – сказав глава держави.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ визнав, що Україна, як і інші держави, ще має проблеми, пов’язані з глобальною економічною кризою, яка досі остаточно не подолана у світі.