Комітет ВР рекомендує прийняти за основу законопроект про гарантування вкладів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект № 9342 від 25 жовтня 2011 року про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене депутатами сьогодні під час засідання комітету.

На думку одного з авторів законопроекту, народного депутата Станіслава АРЖЕВІТІНА, фонд гарантування вкладів необхідно перевести на новий, вищий рівень діяльності, коли він відповідатиме не лише за виплату коштів клієнтам ліквідовуваних банків, а й братиме участь безпосередньо у процедурі ліквідації проблемних банків.

«В Україні фонд гарантування, який на сьогодні працює у статусі виплатної каси, треба підняти на другий рівень, тобто це фонд, який виплачуватиме не лише (гроші — УНІАН) клієнтам проблемних банків, а й брати участь у процедурі ліквідації банку у разі, якщо Національний банк ухвалить таке рішення», - сказав С.АРЖЕВІТІН.

Також він повідомив, що даний законопроект отримав схвалення з боку Міжнародного валютного фонду.

За словами голови Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Віталія ХОМУТИННІКА, проект закону передбачає скорочення витрат на виведення неплатоспроможних банків з ринку і зменшення збитків Фонду гарантування вкладів фізосіб, які виникають у процесі виплати вкладів, повідомили УНІАН у прес-службі комітету. "Ми чекаємо, що таким чином буде зменшено фінансове навантаження на учасників ринку, НБУ і держбюджет. До того ж скоротяться ризики появи проблемних і неплатоспроможних банків, будуть запроваджені нові моделі оцінки і протидії можливим викликам на фінансовому ринку", - сказав В.ХОМУТИННІК.

Окрім того, законопроект підтримує Нацбанк, відзначила заступник голови НБУ Віра РИЧАКОВСЬКА.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду в 2010 році становили 1,428 млрд. грн., виплати гарантованих сум – 2,294 млрд. грн. Виплати здійснювалися вкладникам 16 ліквідованих банків, гарантовану суму одержали 65 тис. осіб.