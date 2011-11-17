У скоригованому держбюджеті Білорусі дефіцит зменшено у 7,5 разу

Мінськ. У Білорусі бюджет на 2011 рік скоригований з дефіцитом 800 млрд. білоруських рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Президента Білорусі.

Згідно з повідомленням, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО підписав відповідний указ №524 про уточнення окремих показників республіканського бюджету на 2011 рік і внесення змін і доповнень до деяких указів.

Так, документом передбачається, що доходи республіканського бюджету в 2011 році становитимуть 49,28 трлн. білоруських рублів, видатки – 50,08 трлн. рублів. Дефіцит республіканського бюджету планується у розмірі 800 млрд. рублів (0,3% від валового внутрішнього продукту), що на 5,2 трлн. рублів менше від встановленого у Законі «Про республіканський бюджет на 2011 рік».

Істотне перевищення у 2011 році запланованих параметрів валового внутрішнього продукту зумовило зростання на 15,67 трлн. рублів доходів республіканського бюджету.

З урахуванням більшого, ніж планувалося, надходження доходів в Указі передбачається збільшення на 10,47 трлн. рублів видатків республіканського бюджету.

Додаткові кошти будуть направлені на фінансування як поточних витрат, так і капітальних вкладень.

Довідка УНІАН. Указом Президента Білорусі №524 внесено зміни до Закону «Про республіканський бюджет на 2011 рік», який передбачав доходи республіканського бюджету на 2011 рік у розмірі 33,61 трлн. рублів, видатки – 39,61 трлн. рублів, а дефіцит при цьому планувався у розмірі 6 трлн. рублів.