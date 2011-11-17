Королевська: багатьом підприємствам влада не дозволяє легально закрити бізнес

Народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина”, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА стверджує, що багатьом підприємствам у державі влада не дозволяє легально закрити власний бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Хмельницькому.

“Підприємствам не підписують свідоцтво про ліквідацію. Тобто, офіційно вони на папері рахуються, але давно працюють у “тіні”, щоб прогодувати свої сім’ї. Звідси розвивається корупція, “тіньова” економіка”, - пояснила вона.

Депутат вважає, що через рік уся легальна економіка перейде у “тіньовий” бізнес.

Вона наголосила, що із введенням в дію Податкового кодексу в Україні закрилося 400 тис. підприємств.