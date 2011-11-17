В районних податкових інспекціях Києва 19 та 21 листопада продовжили час прийняття звітності

З метою створення належних умов для платників податків при поданні ними податкової звітності, запроваджено наступний режим роботи державних податкових інспекцій (ДПІ) у районах м. Києва:

- 19 листопада 2011року – з 9-00 год. до 16-00 год.;

- 21 листопада 2011року – з 8-00 год. до останнього платника податків, бажаючого подати податкову звітність (без перерви на обід).

З метою уникнення черг, органи податкової служби м. Києва звертаються до всіх платників податків, не відкладати подання звітності на останні два дні, а подавати її заздалегідь, повідомили УНІАН в прес-службі ДПА в Києві.