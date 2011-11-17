Держборг США досяг безпрецедентних показників - понад 15 трлн. дол.

Розмір державного боргу США досяг безпрецедентних показників, перевищивши в середу $15 трлн, заявило американське Міністерство фінансів.

Нині в конгресі працює так званий суперкомітет, який має знайти компроміс зі скорочення держбюджету. Республіканці, які входять у нього, наполягають, що головним способом досягнення цієї мети повинен стати перегляд у бік скорочення розміру витрат на охорону здоров'я для літніх людей, у тому числі за рахунок підвищення пенсійного віку. Якщо не піти на це, наполягають вони, ці держпрограми збанкрутують самі собою.

Демократи, у свою чергу, наполягають на збільшенні податків, зокрема, для найбагатших американців. Республіканці стверджують, що, якщо піти на цей крок, бізнес перестане думати про створення робочих місць і проблема безробіття тільки посилиться.

Своє рішення "суперкомітет" повинен оголосити вже через тиждень, і поки що видимого прогресу немає, повідомляє Associated Press.

Якщо демократам і республіканцям, які входять у нього, не вдасться домовитися, набуде чинності автоматичне скорочення статей бюджету, передбачене домовленістю про підняття планки розміру держборгу, якої досягли цього літа. Відповідно до неї бюджет Пентагону, наприклад, може позбутися сотень мільярдів доларів, передає "Газета.Ru".