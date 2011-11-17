Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0205-8,0235 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0205/8,0235 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту склали 0,2607/0,2611, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,8075/10,8135. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3462/1,3464 (середовище - 1,3486/1,3488).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.