ВР звільнила Іваненка з посади головного контролера Рахункової палати

Верховна Рада України звільнила Юрія ІВАНЕНКА з посади головного контролера Рахункової палати України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 263 народні депутати з 390 зареєстрованих в сесійній залі.

Ю.ІВАНЕНКО був звільнений з посади у зв'язку із закінченням терміну перебування його на цій посаді.

Водночас голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН звернувся з проханням до фракцій прискорити проведення консультацій для обрання голови Рахункової палати і заповнення усіх вакансій у цьому відомстві.