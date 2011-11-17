Інфляція у єврозоні склала 3%

Брюссель. У жовтні 2011 року річна інфляція (жовтень до жовтня) в зоні євро склала 3,0%, не змінившись порівняно з вереснем 2011 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - 3,4% проти 3,3% у вересні 2011 р.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з вереснем у жовтні 2011 р. була зареєстрована інфляція 0,3% в обох зонах.

У жовтні 2011 року найменша річна інфляція зафіксована в Швеції (1,1%), Ірландії (1,5%) і Мальті (2,4%). Найбільша річна інфляція в жовтні 2011 року була зафіксована у Великобританії (5,0%), Естонії (4,7%) і Словаччині (4,6%).

У жовтні 2010 р. річна інфляція склала 1,9% у зоні євро і 2,3% у ЄС-27.