Сьогодні пара EUR/USD продовжить рух донизу - експерт

На торгах у четвер, 17 листопада, пара EUR/USD продовжить рух донизу, підтримкою виступить рівень 1,3300, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, GBP/USD може продавити підтримку на рівні 1,5700 і піти до позначки 1,5600. USD/CHF спробує здолати опір на рівні 0,9300. Якщо пара зможе це зробити, то відкриється дорога до наступного важливого рівня - 0,9400.

У четвер варто звернути увагу на публікацію даних про зміну об'єму обороту роздрібної торгівлі у Великобританії і щодо числа первинних заявок на отримання допомоги з безробіття у США. Але, як вже показали попередні дні, основні новини варто чекати з Європи, де посилюється криза і виходу з ситуації, яка склалася, поки не видно, підкреслюють аналітики.