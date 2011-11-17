Суди розглядають близько 200 тис. справ боржників банків - експерт

Суди сьогодні розглядають близько 200 тис. справ щодо боржників банків.

Такі дані озвучив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН адвокат громадської організації "Вір у Бога і свої сили" Федір ОЛЕКСЮК.

"Близько 3 млн. людей на сьогодні мають проблеми з банками. Близько 200 тис. справ (у судах - УНІАН), які зараз розглядаються щодо боржників (банків - УНІАН) ", - сказав він.

На думку Ф.ОЛЕКСЮКА, нині проблеми клієнтів банків з їх фінансовими установами не є поодинокими, вони набули масового характеру і вимагають вирішення на державному рівні.

Крім того, упевнений Ф.ОЛЕКСЮК, сьогодні назріла необхідність об'єднання громадських організацій для боротьби з незаконними діями банків до їх боржників або кредиторів. "Це видно з того, що уперше в історії України об'єдналися при комітеті Верховної Ради з банків і банківської діяльності майже усі основні громадські організації України." - сказав він.

Про необхідність захисту прав споживачів банківських послуг з боку громадських організацій говорить і адвокат Всеукраїнського об'єднання підприємств "Союз консультантів з економіки і права" Ігор ГОДЕЦЬКИЙ. Він закликає постраждалих в результаті незаконних дій банків їх клієнтів об'єднуватися для відстоювання своїх прав і висвітлення їх в пресі. "Вони (споживачі банківських послуг - УНІАН) не такі організовані, як "афганці" і "чорнобильці"... Сподіваюся, що і ці люди врешті-решт об'єднаються", - сказав І.ГОДЕЦЬКИЙ.

На його думку, парламент повинен переглянути законодавство про правові стосунки банків зі своїми клієнтами і перекласти усю відповідальність за банківські операції з клієнтів на банки.