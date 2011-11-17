Голова ДПСУ доручив скоротити кількість перевірок столичного бізнесу

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО доручив до кінця року скоротити кількість планових перевірок суб'єктів господарювання столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ у м. Київ, це доручення він дав сьогодні під час селекторної наради.

Кількість документальних перевірок в Києві у поточному році скоротилася на 44% порівняно з минулим роком. У план-графік перевірок включено 1,5 тис. підприємств. Рік тому цей показник складав майже 2,8 тис.

"Ініціатива про припинення перевірок малого бізнесу належала податковій службі, а вже потім була закріплена у ст. 75 Податкового кодексу України. Зміни, що відбуваються сьогодні у відомстві, спрямовані на підвищення якості перевірок, а не їх кількості" - підкреслила голова комісії з проведення реорганізації ДПА в м. Києві, директор департаменту податкового контролю ДПСУ Ірина НОСАЧОВА.

Так, у березні 2011 року в Києві кількість планових перевірок була зменшена на 19,4% порівняно з відповідним періодом минулого року, у II і III кварталах 2011 року - на 48,2% і 54,2% відповідно.

На IV квартал 2011 року, згідно з дорученням керівництва ДПСУ, зменшення кількості документальних перевірок складе 52,6% порівняно з минулим роком.