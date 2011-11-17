Столичні податкові інспекції продовжать робочий графік на період подання звітності

Столичні податкові інспекції продовжать графік своєї роботи на період подання платниками податків звітності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Києві, державні податкові інспекції столиці будуть працювати в суботу, 19 листопада, з 9:00 до 16:00 та в неділю, 21 листопада, з 8:00 і до останнього платника податків, який бажає подати податкову звітність (без перерви на обід).

Щоб уникнути черг, органи податкової служби Києва звертаються до всіх платників податків, не відкладати подання звітності.

Нагадаємо, що заплатити податок на прибуток підприємств і податок на додану вартість за ІІІ квартал необхідно не пізніше п`ятниці, 18 листопада 2011 року.