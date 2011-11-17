На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0170/8,0220 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0205/8,0235, до 12:00 ціни знизилися до 8,0190/8,0220. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,0170/8,0220 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2607/0,2611, до 12:00 ціни знизилися до 0,2604/0,2607. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2603/0,2606. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7875 (+0,0074).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3425/1,3515.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8075/10,8135, до 12:00 ціни пішли вниз 10,7965/10,8045. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,7730/10,7835.