У Києві планують відкрити бізнес-інкубатор для підприємців-початківців

Влада Києва наступного року планує відкрити бізнес-інкубатор для підприємців-початківців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Руслан КРАМАРЕНКО під час круглого столу «Чи стане Київ клондайком для малого і середнього бізнесу?». Захід організовано Інститутом Горшеніна та Фондом «Ефективне управління» в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року».

“У нас є Київський міський бізнес-центр, але ми бачимо, що є потреба в створенні бізнес-інкубатора, який буде підтримувати підприємців з першого дня їх реєстрації протягом першого року. Підприємцям буде надаватися приміщення на умовах пільгової оренди і можливість ведення власного бізнесу”, - сказав Р.КРАМАРЕНКО .

Він пояснив, що бізнес-інкутори – це приміщення, які будуть надаватися у вигляді офісних чи виробничих приміщень тим чи іншим починаючим підприємцям. На сьогодні створюється база таких приміщень. "Ми зараз шукаємо, за рахунок яких площ ми зможемо їх забезпечити. В нас є 50 тис. кв. м. не зданих в оренду офісних приміщень у місті”, - повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, підприємців, які отримуватимуть підтримку від міста, визначатиме комісія КМДА, яка вже діє на сьогодні і займається фінансовою підтримкою таких бізнес-проектів.

“Ми бачимо, що треба не тільки грошима допомагати, але й організаційно. Одна справа піти в офісний центр і зняти там приміщення тому, хто стартує, інша справа - на пільгових умовах його отримати...”, - підкреслив представник міської влади.

Передбачається, що приміщення матиме оргтехніку і необхідне обладнання, зв`язок.

“Ідея - наявність маленьких площ, маленьких офісів, прийнятних для розміщення в ньому двох-трьох робочих місць”, - зазначив Р.КРАМАРЕНКО і додав: бізнес-центри, які надають свої послуги для розміщення офісів, пропонують величезні площі та ціни, неприйнятні для починаючого підприємця.

Перш, ніж сісти в такий «інкубатор», підприємець повинен буде захистити свій проект. “Потім, коли захистили, отримують виробничі чи офісні приміщення і починають працювати протягом року в рамках цього проекту. Цей пільговий період вони виживають, в них запускається бізнес і вони переходять в ті приміщення, які вже самі собі знайдуть”, - роз’яснив заступник голови КМДА.

За його інформацією, у бізнес-інкубаторі нададуть цілий спектр послуг - секретарських, бухгалтерських, юридичних, освітніх та консалтингових, сприятимуть у розвитку маркетингу.

За офіційною інформацією, протягом трьох років роботи в умовах конкуренції у малому бізнесі виживає тільки 14-30% створених фірм. В умовах інкубатора для бізнесу їх «живучість» досягає відмітки 85-86%.

Під час круглого столу Р.КРАМАРЕНКО також зазначив, що влада столиці бачить великі можливості у розвитку підприємництва, зокрема, як у сфері туризму, так і в наданні житлово-комунальних послуг. “Це відхід від монополістів, які є сьогодні: жеків, компаній, які сьогодні монополізували певні ринки. Це успішно може робити малий та середній бізнес і це досить великий шмат роботи, який необхідно робити з бізнесом”, - сказав він.