Банківський "неліквід" викинуть на ринок

Кабмін в особі Міністерства фінансів розробив і зареєстрував у парламенті законопроект, який передбачає принцип продажу частки акцій держави у капіталізованих за час кризи банках (№ 9362 від 31 жовтня 2011 року). Уряд залишає за собою право визначати долю держчастки в банках "Родовід" (99,99%), «Київ» (99,94%) і «Укргазбанк» (92%). Причому, законопроект для Кабміну можна назвати першочерговим. Справа в тому, що раніше ці повноваження йому надавалися у зв’язку з форс-мажорними обставинами - на підставі закону про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінкризи. Він діє тільки до 1 січня 2012 року.

*** У 2009-2010 рр.. в рамках програми з рекапіталізації банків під контроль уряду перейшли "Укргазбанк", банк "Київ" і "Родовід Банк". Цим фінустановам було виділено 17,2 млрд. грн. бюджетних коштів. У вересні 2010 року з`ясувалося, що вони потребують нових вливань на суму 12,5 млрд. грн. При цьому, згідно з даними Головного контрольно-ревізійного управління України, з цих фінустанов виведено 10 млрд. грн. за фіктивними контрактами.

Умови продажу банківського «сміття»

Головне в даному питанні, яке днями розглядалося на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, - ціна. Так ось, капіталізація трьох проблемних банків, як відзначають в уряді, свого часу склала майже 26 млрд. грн. Тобто, боротися є за що. Але проблемних питань чимало. Зокрема, у вересні ц.р. «Родовід Банк» отримав статус санаційного, займатиметься проблемними активами своїх побратимів - банку «Київ» і «Укргазбанку». Як же бути? За словами заступника міністра фінансів Сергія Рибака, частка держави в санаційному банку може бути продана на аукціоні після закінчення терміну його роботи, тобто, в 2015 році.

«Статус санаційного сам по собі не забороняє продаж цього банку. Він буде працювати як санаційний і через деякий час теж може бути виставлений на продаж, коли відпрацює свою роль як санаційний банк», - зазначив С.Рибак.

*** «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України. У 2009 році був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів стало власником 99,9907% його акцій. 30 березня 2011 Кабінет міністрів прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн. Кошти використали для проведення виплат вкладникам - фізичним особам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

АКБ «Київ» створений в 1993 році. У I півріччі ц.р. отримав 7,4 млн. грн. прибутку проти 227,8 млн. грн. збитку роком раніше. У 2009 році був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9369% акцій банку.

ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ) створено в 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України. У 2010 р. отримав чистий прибуток 10 млн. грн. За результатами проведеної в 2009-2010 рр.. докапіталізації "Укргазбанку" за участю держави Міністерство фінансів є власником 87,719% акцій банку. Кабінет Міністрів 4 квітня 2011р. прийняв рішення про докапіталізацію ПАТ "Укргазбанк" на 4,3 млрд. грн.

Серед недопрацювань законопроекту його критики відзначають неможливість проведення ринкової оцінки вартості акцій кожного банку через продаж їх єдиним пакетом. Це звужує ймовірність отримати вигіднішу ціну, виходячи з пропозицій на ринку, вважають народні депутати Василь Горбаль і Сергій Терьохін.

«Приклади продажу банківських активів України свідчать, що досить багато угод (з продажу - ред.) було підписано, структуровано, виходячи з ціни частки акцій, зав`яленої стратегічними інвесторами», - підкреслив В.Горбаль.

Документом, як зазначають у Мінфіні, також передбачено використання світової практики, яка полягає в тому, що під час продажу докапіталізованих державою банків залучаються спеціалізовані установи в якості радників. Такий радник повністю супроводжує всі процеси, пов`язані як з передпродажною підготовкою банків, так і з безпосередньою реалізацією плану їх продажу.

Між тим, такий радник, згідно із законопроектом, повинен відповідати ряду критеріїв. Серед них В.Горбаль вважає недоцільною таку вимогу, як «наявність представництв, розміщених в Україні і, як мінімум, у шести країнах Європейського Союзу». «Чому в шести? Чому Європейського Союзу?» - запитує депутат.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутинник вважає, що залучення радника не є необхідністю. «Навіщо радник, якщо Ви (звернувся до представника Мінфіну) самі сказали, що ціна повинна бути не нижче, ніж та, яка була інвестована державою?», - зазначив він.

Тим часом, як зазначив С.Рибак, у випадку відсутності потенційного інвестора ціна на пакет акцій може знизитися.

В даному випадку залишається незрозумілою роль радника - його завдання розібратися в ситуації на ринку для визначення доцільності продажу...

Між тим, член Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики ВР Станіслав Аржевітін вважає «фішкою законопроекту» саме наявність радника з продажу. На його думку, інші норми документа не є інноваційними для українського законодавства. Він вважає, що дані функції можна покласти на Фонд держмайна.

Основним принципом і особливістю документа, як зазначають у Мінфіні, є недопущення до участі у продажу акцій осіб, «які в період капіталізації банків державою володіли капіталом цих банків. Це зумовлено тим, що дії або бездіяльність таких осіб спричинили суттєве погіршення фінансового стану установ і викликали загрозу банкрутства».

Тобто, в законопроекті пропонують заборонити продавати капіталізовані державою банки їх колишнім власникам. Більше того, Головне науково-експертне управління ВР висловило ідею, що заборонити покупку акцій потрібно також банкам і банківським групам, акціонерами або учасниками яких є акціонери докапіталізованих державою банків.

Депутати неоднозначно оцінюють такий підхід. Як зазначив В.Горбаль, «на сьогодні немає жодного судового рішення щодо осіб, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною часткою в банках».

Дискусія закінчилася тим, що народні депутати вирішили рекомендувати парламенту прийняти у першому читанні даний проект закону, а до другого доопрацювати з урахуванням зауважень. Як заявив С.Аржевітін, «чим швидше держава продасть це сміття, тим краще»...

Ймовірно, законопроект буде прийнятий найближчим часом, на чому і наполягає Міністерство фінансів. «Участь держави в капіталізації банків... була тимчасовим антикризовим заходом, спрямованим на стабілізацію банківської системи і на захист інтересів вкладників. Нам треба швидко врегулювати це питання, тому що воно є ключовим у подальшій співпраці з міжнародними фінансовими установами», - зазначив С.Рибак.

Але головне питання залишилося без відповіді - чому знову все концентрується в руках уряду, чи знову форс-мажор?

Юлія Інденко (УНІАН)