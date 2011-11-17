Тенденція збільшення процентних ставок за депозитами зберігається - експерт

Тенденція збільшення процентних ставок на ринку депозитів фізичних осіб зберігається, причому в основному за вкладами у національній валюті України.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, «дана тенденція є цілком закономірною, оскільки банкам вкрай необхідні грошові ресурси, і кошти населення є одним із головних способів залучення таких ресурсів». Крім традиційних довгострокових (річних) депозитних вкладів банки зацікавлені в так званих "коротких грошах". Окремі банки помітно підвищили процентні ставки за строковими депозитами терміном розміщення на 1 місяць.

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, на кінець минулого тижня процентні ставки за депозитами у гривні склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 13% річних (середня - 8,93%), 3 місяці - від 5,5 до 20% (середня - 11,35%); 6 місяців - від 7,5 до 19% (середня - 13,18%); 12 місяців - від 10,5 до 18,28% (середня - 14,28%).

За інформацією експерта, за вкладами в доларах США встановилися такі ставки: на термін 1 місяць - від 0,75 до 6,5% річних (середня - 3,64%), 3 місяці - від 1,35 до 8% (середня - 5,04%); 6 місяців - від 1,35 до 8,5% (середня - 5,77%); 12 місяців - від 2,50 до 9% (середня - 6,45%). За депозитами в євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 5,5% річних (середня - 2,42%), 3 місяці - від 0,5 до 6,75% (середня - 3,41% ); 6 місяців - від 1 до 7,25% (середня - 4,07%); 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 4,78%).