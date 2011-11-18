ВР внесла зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання інвестицій

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України” щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 396 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Податкового кодексу. Ними, зокрема, передбачено, що у випадку передачі в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства платник податків - орендар чи концесіонер після прийняття цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов`язків щодо погашення грошових зобов`язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу в оренду або концесію.

Також законом передбачено, що отримання майна в концесію не змінює податкових зобов`язань концесіонера. При цьому концесіонер збільшує суму витрат на суму нарахованого концесійного платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. Змінами передбачено, що оплати орендної плати (концесійного платежу) за договорами оренди (концесії) цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу) якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи місцевого самоврядування та платежі зараховуються до Державного бюджету України або місцевого бюджету.

Крім того до Податкового кодексу внесено зміни про те, що на період дії порядку оподаткування доходів від страхової діяльності, передбаченого цим пунктом, доходи страховика від іншої діяльності, не пов’язаної з страховою діяльністю, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (в межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки і за правилами, передбаченими цим Кодексом, і за ставкою, визначеною відповідно до пункту 151.1 статі 151 цього Кодексу.

Цей закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.