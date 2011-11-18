Сьогодні оголосять вирок екс-начальнику Держінспекції з контролю за цінами

18 листопада буде оголошено вирок у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього начальника Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України Тетяни РУДЬ.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, оголошення вироку відбудеться об 11.00 у Деснянському районному суді м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2010 року з посади голови Державної інспекції з контролю за цінами через порушення присяги держслужбовця була звільнена Т.РУДЬ. Того ж дня вона була затримана працівниками СБУ і ГПУ через розслідування справи про хабарництво.

1 березня Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України заявило про завершення розслідування кримінальної справи за обвинуваченням колишнього начальника Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України і двох керівників територіального підрозділу цієї інспекції у Київській області за ч.2 ст.25 (необережність) і ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Було встановлено, що вказані посадовці у жовтні 2010 року «вчинили закінчений замах на одержання шляхом вимагання хабара» у сумі 50 тис. доларів від директора приватного підприємства за ухвалення рішення про скасування економічних санкцій щодо підприємства за порушення чинного законодавства у сфері ціноутворення.